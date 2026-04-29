Durante l'incontro al Pergoli su 'Difendiamoci dalle truffe', è stata annunciata la revoca del sequestro sul cantiere all’ex Fanesi. La notizia arriva mentre una persona coinvolta afferma di aver sempre creduto di poter recuperare un’opera incompiuta. L’evento si svolge in un momento di discussione pubblica su questioni legate a truffe e problematiche legali nel settore edilizio.

La notizia del dissequestro del cantiere all’ex Fanesi arriva durante l’appuntamento al Pergoli (‘Difendiamoci dalle truffe’). Squilla il telefono, allora il sindaco si defila e si commuove: "Era l’avvocato De Minicis, che me lo ha appena comunicato", le prime parole di un’emozionata Stefania Signorini ad alcuni collaboratori. Poi esce dalla sala principale e aggiunge: "Lavorare per otto anni per la città, con impegno e dedizione, a volte non ti fa mettere in conto certe situazioni che possono capitare ma che prescindono dalla tua volontà – dice –. E vedere riconosciuta la validità dell’operato dell’amministrazione, rappresenta un momento particolarmente intenso dopo un periodo di legittima apprensione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ho sempre creduto di poter recuperare questa incompiuta"

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