Federica Brignone ha conquistato una medaglia d’oro che resterà nella storia dello sport italiano. La campionessa ha raccontato di aver sempre creduto nelle sue possibilità, vivendo ogni momento del recupero senza perdere di vista l’obiettivo. È stata una vittoria frutto di tenacia e determinazione, che ha sorpreso tutti, anche lei stessa.

La medaglia d’oro di Federica Brignone è, senza ombra di dubbio, una delle imprese sportive più clamorose della storia dello sport, italiano e non. La valdostana, infatti, in 315 giorni è passata da un tremendo infortunio all’alloro massimo per una sciatrice. Dal quello spaventoso incidente del 3 aprile fino alla vittoria nella gara odierna. Un percorso lungo 10 mesi che avrebbe piegato la determinazione di chiunque, ma non della “Tigre di La Salle”. La fuoriclasse classe 1990, vincitrice anche di due Coppe del Mondo generali, ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Raisport, puntando l’attenzione soprattutto sul suo percorso di recupero: “ Cosa ci voleva? Direi crederci sempre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’orgoglio di Federica Brignone: “Ho sempre creduto di potercela fare. Ho vissuto ‘qui e ora’ il mio recupero”

Federica Brignone torna a vincere a 10 mesi dal grave infortunio che sembrava averla fermata per sempre.

