Un’ospitata a Belve è sempre una buona occasione per tracciare un bilancio della propria vita e della propria carriera. È così anche per Elena Santarelli, ospite del programma di Rai2 nella puntata in onda martedì 28 aprile. “Mi hanno fatta parlare poco e mi hanno sottovalutata”, spiega a proposito dei trascorsi sul piccolo schermo. “È normale però, quando nasci modella, arrivi in tv, alta, bionda, il classico stereotipo, pensano che non puoi dare qualcosa in più. A me la bellezza ha portato fortuna, ma mi sarebbe piaciuto che gli addetti ai lavori andassero anche oltre la bellezza”, ammette seduta sullo sgabello più “scomodo” della televisione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho rifiutato un invito galante a cena di Emilio Fede e dopo 10 giorni sono stata licenziata dal TG4. Mi deve delle scuse ma vogliamo risvegliare i morti?”: così Elena Santarelli

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