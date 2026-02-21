Stefano Accorsi | Con mia moglie Bianca Vitali ci sono vent’anni di differenza ma non ci siamo mai posti il problema Mio figlio fa il cameriere mentre studia | io ho fatto il bagnino e mi ha fatto bene
Stefano Accorsi ha spiegato che la sua relazione con Bianca Vitali, con cui ha vent’anni di differenza, funziona senza problemi. La coppia non si preoccupa delle differenze di età e vive serenamente. Accorsi ha anche parlato di suo figlio più grande, che lavora come cameriere mentre continua gli studi. L’attore ha ricordato i suoi inizi come bagnino e ha condiviso le sfide di crescere quattro figli tra i 19 e i 5 anni.
«Umberto Eco diceva che “diventiamo ciò che nostro padre è negli scampoli di tempo”: non è tanto quello che diciamo, è quello che siamo quando pensiamo di non essere visti», ha spiegato in un’intervista al Corriere. «Poi, ami un figlio e vorresti proteggerlo, ma sai anche che gli devi dare strumenti per emanciparsi da te. Per esempio, il mio maggiore fa l’università ma anche il cameriere. Gli abbiamo fatto “la capa tanta” che doveva lavorare e gli è servito». Il maggiore è Orlando, nato dall’amore con Laetitia Casta, con cui ha avuto due figli. Lavora «in un ristorante italiano a Parigi. È importante che impari a guadagnare.🔗 Leggi su Vanityfair.it
Stefano Accorsi: «Arrivai a dire "sono Dio" e lì mi sono sfracellato. Con mia moglie Bianca un amore bello, mio figlio fa il cameriere»Stefano Accorsi ha rivelato che, durante una fase di grande insicurezza, si è trovato a esclamare “sono Dio” e poi ha capito di aver sbagliato.
Stefano Accorsi: "Mio figlio fa il cameriere, è importante che impari a guadagnare. Arrivai a dire 'sono Dio' e lì mi sono sfracellato"Stefano Accorsi ha raccontato che suo figlio più grande lavora come cameriere per imparare a guadagnare.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Stefano Accorsi: Arrivai a dire sono Dio e lì mi sono sfracellato. Con mia moglie Bianca un amore bello, mio figlio fa il cameriere; Stefano Accorsi: Con mia moglie Bianca Vitali ci sono vent’anni di differenza, ma non ci siamo mai posti il problema. Mio figlio fa il cameriere mentre studia: io ho fatto il bagnino e mi ha fatto bene; Stefano Accorsi: Mio figlio Orlando fa il cameriere a Parigi. Mi sono creduto Dio. Mia moglie ha 30 anni di meno? E' un amore bello; Stefano Accorsi: Ho sbagliato a credermi Dio, dopo mi sono sfracellato. Mio figlio? Fa il cameriere a Parigi.
Stefano Accorsi: Mio figlio fa il cameriere, è importante che impari a guadagnare. Arrivai a dire 'sono Dio' e lì mi sono sfracellatoL'attore racconta il suo rapporto con i quattro figli (due dalla ex compagna Laetitia Casta e due dall'attuale moglie Bianca Vitali) e gli esordi di una carriera di successo ... today.it
Stefano Accorsi: Ho sbagliato a credermi Dio, dopo mi sono sfracellato. Mio figlio? Fa il cameriere a ParigiL'attore Stefano Accorsi si racconta, dal successo all'amore al ruolo di padre: Conta come ci vedono, non cosa diciamo ... dire.it
A 54 anni Stefano Accorsi continua a far parlare di sé: fisico scolpito, fascino intatto e quell’aria da eterno ragazzo che lo rende ancora un vero sex symbol Lui però minimizza: “Mi stupisco”, dice in una lunga intervista al Corriere della Sera. Papà di quattro - facebook.com facebook
Stefano #Accorsi si racconta in una lunga intervista al Corriere: i figli, il ruolo di padre, la moglie. E quel "momento un po' idiota della mia vita" in cui si è sentito 'Dio'. #cinema x.com