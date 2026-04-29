Ho deciso Ballando con le stelle Milly Carlucci annuncia i prossimi giudici

Il conto alla rovescia è già iniziato e il pubblico non vede l’ora di ritrovare uno degli show più amati della televisione italiana. Ballando con le stelle si prepara a tornare con una nuova edizione che promette scintille, tra conferme, possibili colpi di scena e una curiosità sempre crescente intorno ai protagonisti del programma. L’attesa è alta e, come spesso accade, bastano poche indiscrezioni per accendere il dibattito tra i fan. >> “Dice basta”. Ballando con le stelle, la voce dopo 18 anni al fianco di Milly Carlucci Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato moltissimo del futuro del talent di Rai 1, tra ipotesi sul cast e rumors che hanno iniziato a circolare con insistenza.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Temi più discussi: Barbara D'Urso fa causa a Mediaset: Ingerenze e diritti non pagati; Ascolti tv: chi ha vinto tra 'Amici' e 'Canzonissima'; Il 21 aprile muore Papa Francesco. E si sposa Milly Carlucci; Francesca Fialdini e il futuro di Domenica In: perché Da noi… a ruota libera è un’oasi da preservare.

Milly Carlucci conferma i contatti con Giuseppe Cruciani per la giuria di Ballando con le Stelle: trattativa aperta, mentre Selvaggia Lucarelli resta in bilico.Milly Carlucci conferma i contatti con Giuseppe Cruciani per la giuria di Ballando con le Stelle: trattativa aperta, mentre Selvaggia Lucarelli resta in bilico. libero.it

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Milly Carlucci e lo staff di Ballando al centro commerciale per il talent https://ebx.sh/0RijNe - facebook.com facebook

La giuria di #BallandoConLeStelle è confermata Milly Carlucci: «Tutti me lo domandano e dico che ci vuole pazienza, perché questo è il momento del casting. La giuria in pectore è sempre confermata di anno in anno, poi la vita può portare anche a fare dell x.com