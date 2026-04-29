Hera investe sul futuro Dall’acqua al geotermico L’impegno del Gruppo per la transizione verde

Hera ha annunciato nuovi investimenti dedicati alla transizione verde, con particolare attenzione ai settori dell’acqua e del geotermico. La società sostiene iniziative volte a rendere le città e le comunità più sostenibili, puntando su progetti che coinvolgono diversi territori. L’azienda ha sottolineato il ruolo di una gestione attenta e di investimenti mirati per favorire uno sviluppo più resiliente e rispettoso dell’ambiente.

Città e comunità sostenibili, così Hera accompagna i territori nella transizione. Città più sostenibili e comunità più resilienti sono, oggi, un obiettivo imprescindibile, che impone visione industriale, capacità di investimento e conoscenza del territorio. In questo percorso, il Gruppo Hera si conferma interlocutore strategico degli enti locali, mettendo a disposizione competenze, infrastrutture e un modello aperto. Il radicamento nei territori rappresenta il pilastro del modello di business del Gruppo che, nato nel 2002 dall’aggregazione di 11 aziende municipalizzate, si presenta come il soggetto industriale in grado di affrontare sfide nuove, coniugando crescita e sostenibilità, dall’Emilia Romagna al Triveneto, fino alle Marche.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hera investe sul futuro. Dall’acqua al geotermico. L’impegno del Gruppo per la transizione verde Notizie correlate Zone senza acqua oggi: Hera al lavoro per risolvere il doppio guasto sul litoraleRavenna, 25 aprile 2026 – Da ieri sera (venerdì) i tecnici del pronto intervento di Hera sono impegnati senza sosta per fronteggiare una complessa... Leggi anche: Aprica investe sul futuro dello sci: al via la nuova seggiovia del Palabione