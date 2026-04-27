Aprica investe sul futuro dello sci | al via la nuova seggiovia del Palabione

A Aprica sono stati avviati i lavori per la costruzione di una nuova seggiovia quadriposto che collegherà il Palabione al Lago Palabione. L’intervento è stato annunciato dalla società che gestisce l’impianto e rappresenta un investimento importante per il miglioramento delle infrastrutture sciistiche locali. La realizzazione di questa seggiovia fa parte di un progetto più ampio volto a potenziare l’offerta turistica e gli impianti della zona.

Nuovi investimenti e uno sguardo deciso al futuro dello sci. La società S.I.T.A. S.p.A. ha annunciato l’avvio imminente dei lavori per la realizzazione della nuova seggiovia quadriposto “Palabione – Lago Palabione”, un’opera destinata a segnare un passaggio chiave nello sviluppo della skiarea.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate La cooperazione romagnola investe sul futuro: i giovani di Legacoop a confronto sul merito e l'energiaLa cooperazione romagnola continua a formare nuove leve, in un confronto continuo tra dimensioni anagrafiche e culturali diverse che rappresenta... Foppolo-Carona, sabato aprono la seggiovia Alpe Soliva e il camposcuola di sciApre da sabato 21 febbraio la seggiovia di arroccamento Alpe Soliva che consente di arrivare al comprensorio di Foppolo-Carisole anche dal paese di...