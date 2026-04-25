Zone senza acqua oggi | Hera al lavoro per risolvere il doppio guasto sul litorale

Da ieri sera, i tecnici del pronto intervento di Hera stanno lavorando senza sosta per riparare un doppio guasto sulla rete idrica che fornisce il litorale nord di Ravenna. La situazione ha causato la sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcune zone della zona costiera. Le operazioni di riparazione sono ancora in corso e si prevede che il servizio possa essere ripristinato nel corso della giornata.

Ravenna, 25 aprile 2026 – Da ieri sera (venerdì) i tecnici del pronto intervento di Hera sono impegnati senza sosta per fronteggiare una complessa situazione sulla rete idrica che serve il litorale nord di Ravenna. Si tratta di criticità - che interessano Casalborsetti, Marina Romea e Porto Corsini - riconducibili a un doppio guasto tecnico. Il primo è derivato da un i ntervento di bonifica programmata della rete che, a causa di una complicanza imprevista, ha generato un problema non inizialmente ipotizzato. A questo si è aggiunto un secondo guasto, verificatosi nel corso della notte sulla medesima condotta adduttrice, che ha ulteriormente aggravato la situazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zone senza acqua oggi: Hera al lavoro per risolvere il doppio guasto sul litorale Notizie correlate Hera al lavoro per risolvere il doppio guasto sulla dorsale nord del litoraleI tecnici del pronto intervento di Hera sono impegnati senza sosta dalla serata di ieri per fronteggiare una complessa situazione sulla rete idrica... Stagno, guasto alla rete idrica in via Karl Marx: tecnici Asa a lavoro per risolvere il problemaA causa di un improvviso guasto sulla rete di distribuzione dell’acqua potabile, si è reso necessario procedere al sezionamento di un tratto di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Diverse zone di Montesilvano senza acqua per la rottura di una condotta; Interruzione idrica nel fine settimana: ecco le aree coinvolte; Frosinone, guasto improvviso alla rete idrica: rubinetti a secco in diverse zone della città; La Asl: L'acqua torna potabile a Pescara e in provincia, fanno eccezione alcune zone di Spoltore. Zone senza acqua oggi: Hera al lavoro per risolvere il doppio guasto sul litoraleProblemi di approvvigionamento a Casalborsetti, Marina Romea e Porto Corsini. Attive due autobotti per servire campeggio e maneggio ... ilrestodelcarlino.it Rottura sulla condotta principale, stop all’acqua in diverse zone dell’Aquila fino al pomeriggioGSA comunica che è in corso un intervento di riparazione a seguito di un’importante rottura improvvisa sulla condotta adduttrice principale ... laquilablog.it Jesolo, Litorale | Fino al 3 maggio tornano le zone rosse, il sindaco: “Chi vuole creare disturbo non è il benvenuto” - facebook.com facebook I palestinesi della Cisgiordania e di altre zone di Gaza hanno iniziato a votare stamani alle 7 per eleggere i loro sindaci e consiglieri comunali, nelle prime elezioni dall'inizio della guerra di Gaza. #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com