Hera chiude un bilancio record dividendi su del 6,7% Richiamo di Mezzetti sulla qualità sei servizi

Il gruppo Hera ha annunciato un bilancio record, con un incremento del 6,7% dei dividendi agli azionisti. Per la prima volta nella sua storia, l’azienda ha superato il miliardo di euro di investimenti, segnando un risultato storico. Nel frattempo, un rappresentante ha richiamato l’attenzione sulla qualità dei servizi offerti, senza approfondire ulteriori dettagli.

Il gruppo Hera chiude un bilancio da primato, superando per la prima volta nella sua storia la quota di un miliardo di euro di investimenti. L'assemblea ordinaria dei soci, riunitasi nella sede di Bologna, ha approvato a larghissima maggioranza la rendicontazione consolidata al 31 dicembre.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Hera, idea prof Fabbri alla vicepresidenza. Primi mal di pancia per la scelta di MezzettiSembrerebbe il professor Tommaso Fabbri il designato per la vicepresidenza di Hera da parte del Comune, indicato dal sindaco Massimo Mezzetti. Pisa vola: bilancio record a 144 milioni per servizi e decoroLa gestione finanziaria del Comune di Pisa chiude l’anno 2025 con un avanzo amministrativo che tocca i 144,7 milioni di euro.