hera idea prof fabbri alla vicepresidenza primi mal di pancia per la scelta di mezzetti

Il Comune ha scelto il professor Tommaso Fabbri come nuovo vice presidente di Hera, indicato dal sindaco Massimo Mezzetti. La decisione ha già suscitato qualche malumore tra i membri dell’azienda, soprattutto perché alcuni si aspettavano un’altra scelta, forse più vicina alle logiche interne. La nomina di Fabbri, esperto in materia, punta a rafforzare la governance, ma non tutti sono convinti. La questione ora divide le opinioni e crea tensioni all’interno della società.

Sembrerebbe il professor Tommaso Fabbri il designato per la vicepresidenza di Hera da parte del Comune, indicato dal sindaco Massimo Mezzetti. La girandola di nomine sarà ufficializzata entro aprile, quando scade il mandato dell’attuale direttivo. Le candidature devono invece pervenire entro domani alle 13. E già ‘radio università’ registrerebbe che la mossa sarebbe stata percepita come uno sgarbo dalla rettrice Rita Cucchiara, che proprio contro Fabbri si è scontrata al ballottaggio. Il sindaco naturalmente non è tenuto a concordare con nessuno la scelta, ma è chiaro che sarebbe un’ulteriore testimonianza di un rapporto mai decollato tra i vertici delle due importanti istituzioni cittadine (nella sua prima dichiarazione post elezione di Cucchiara Mezzetti parlò di Ateneo "diviso in due"). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

