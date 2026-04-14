Pisa vola | bilancio record a 144 milioni per servizi e decoro

Il Comune di Pisa ha annunciato di aver concluso il 2025 con un avanzo amministrativo di circa 144,7 milioni di euro. La cifra rappresenta un record rispetto agli anni precedenti e riguarda principalmente i servizi e il decoro della città. La gestione finanziaria si è concentrata sull’ottimizzazione delle risorse, portando a un risultato positivo che riflette l’attività svolta nel corso dell’anno.

La gestione finanziaria del Comune di Pisa chiude l’anno 2025 con un avanzo amministrativo che tocca i 144,7 milioni di euro. Il dato, appena deliberato dalla Giunta e pronto per il passaggio in Consiglio comunale, segna una crescita costante rispetto ai 133,5 milioni registrati nel 2024 e ai 127,6 milioni dell’esercizio 2023. Secondo Michele Conti, la solidità del bilancio permette di proteggere i servizi essenziali senza dover gravare sulle tasche dei cittadini attraverso nuove imposte. Numeri e gestione delle risorse pubbliche. Il quadro contabile pisa mostra una progressione positiva della liquidità disponibile. L’avanzo, ovvero quella somma che l’amministrazione può decidere di utilizzare direttamente, è salito a 21,2 milioni di euro, superando i 19,1 milioni del periodo precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pisa vola: bilancio record a 144 milioni per servizi e decoro Più soldi per manutenzione stradale, decoro urbano e servizi nella variazione di bilancio di Roma CapitaleLa Giunta ha approvato la variazione di bilancio: 30 milioni aggiuntivi per la manutenzione stradale e nuovi fondi per decoro, case popolari e... Avanzi di bilancio, Zicari: "Che fine hanno fatto i 3 milioni di euro per il decoro urbano"Lo scorso anno venivano sbloccati ben 3 milioni di fondi provenienti da avanzi di bilancio risalenti al 2001-2002, originariamente destinati a lavori...