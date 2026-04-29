Il generale è al centro di polemiche per le sue affermazioni sulla guerra in Iran, con un fronte di repubblicani e del procuratore generale che critica le sue posizioni. Di recente, è stato coinvolto in una discussione anche per aver sorriso durante un evento a Washington, in un momento in cui un uomo armato ha fatto irruzione alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, aprendo il fuoco.

L’ultima polemica che lo ha coinvolto è giocata sul complotto rispetto al suo sorriso all’Hilton di Washington, dove un uomo armato ha fatto irruzione alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca aprendo il fuoco. E tra gli episodi più recenti, si è reso protagonista di una gaffe che ha fatto il giro del mondo, scambiando per un passo della Bibbia una citazione di Pulp Fiction. Ma quello che più preoccupa di Pete Hegseth sono la sua gestione della guerra in Iran e del Pentagono. Il primo a sollevare dubbi è JD Vance, rinomato per la sua contrarierà alle guerra oltreoceano. Il vicepresidente, scrive The Atlantic, è preoccupato dall’accuratezza delle informazioni fornite dal Dipartimento della Difesa e, soprattutto, da quello che appare come un drastico esaurimento delle scorte missilistiche e di munizioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hegseth sotto assedio per la guerra in Iran: muro di Vance e dei repubblicani contro il capo del Pentagono

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