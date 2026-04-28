Il vice presidente degli Stati Uniti avrebbe espresso, in modo riservato, preoccupazioni sulla gestione delle operazioni militari al Pentagono, con particolare attenzione alle attività legate al conflitto con l’Iran. Tuttavia, queste tensioni sarebbero state smentite da un rappresentante del Pentagono. Le discussioni interne riguarderebbero le modalità di condurre le operazioni e l’approccio adottato dal dipartimento militare. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata in merito alle dichiarazioni del vice presidente.

Il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance avrebbe espresso, in via riservata, forti perplessità sulla gestione del Pentagono guidato da Pete Hegseth, in particolare per quanto riguarda le operazioni legate al conflitto con l’Iran. A riportarlo è The Atlantic, che cita due alti funzionari dell’amministrazione americana secondo cui Vance si mostrerebbe scettico rispetto ad alcune informazioni fornite dal Dipartimento della Difesa sull’andamento della guerra. Tra i punti critici anche la reale disponibilità di scorte di alcuni sistemi missilistici, tema che il vice presidente avrebbe discusso direttamente con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - USA, Vance preoccupato per la gestione del Pentagono sulla guerra in Iran: tensioni smentite da Hegseth

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