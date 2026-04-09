Pentagono partita a scacchi tra Vance e Hegseth | la guerra vera non è in Iran

Le tensioni ai vertici del Pentagono sono cresciute nelle ultime settimane a causa della situazione in Iran. La scorsa settimana, il segretario alla Difesa ha deciso di sostituire il capo di Stato maggiore, Randy George. Questa mossa si inserisce in un quadro di tensioni tra le varie figure di comando, mentre la crisi in Iran continua a essere al centro delle discussioni interne alle autorità militari.

La guerra in Iran sta facendo aumentare le tensioni ai vertici del Pentagono. La scorsa settimana, il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha ordinato il siluramento del capo di Stato maggiore, Randy George. Una figura, quest’ultima, storicamente assai vicina all’attuale segretario all’Esercito, Dan Driscoll: quel Driscoll che è un amico intimo, oltreché stretto alleato politico, del vicepresidente americano, JD Vance. Attenzione: che i rapporti tra Hegseth e Driscoll fossero tesi, non è una novità. Già a settembre, la Cnn riportò che il capo del Pentagono fosse piuttosto insofferente verso il segretario all’Esercito. In particolare, sembra che Hegseth tema che, prima o poi, possa essere sostituito da lui ai vertici del dicastero che attualmente guida. 🔗 Leggi su Panorama.it

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