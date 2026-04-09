Traffico di droga online | base a Napoli sequestro da oltre 100mila euro

Due uomini sono stati arrestati dalla guardia di finanza di Caltanissetta nell’ambito di un’operazione contro il traffico di droga online. Gli agenti hanno scoperto un laboratorio nella provincia di Napoli, dove venivano confezionati e preparati pacchi con ingenti quantità di stupefacenti destinati a diverse destinazioni. Durante il sequestro sono stati trovati beni e sostanze per un valore superiore ai 100 mila euro.

La guardia di finanza di Caltanissetta ha intercettato e tratto in arresto due uomini, che agivano nella provincia di Napoli, sorpresi all’interno di un laboratorio dedicato al confezionamento e alla spedizione di pacchi con all’interno ingenti quantitativi di stupefacenti destinati all’intera. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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