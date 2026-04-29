Harry Kane raduna il Bayern Monaco dopo il thriller del PSG | Abbiamo lottato e siamo di nuovo in parità

Dopo la recente partita contro il PSG, il Bayern Monaco ha annunciato l’arrivo di Harry Kane nel proprio organico. L’attaccante inglese, protagonista di un match combattuto, ha contribuito a portare la squadra in parità. La società ha confermato l’acquisto e ha ringraziato Kane per il suo impegno sul campo. Le fonti ufficiali hanno comunicato i dettagli dell’accordo e i prossimi passi per l’inserimento del giocatore nel club.

2026-04-29 01:57:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Harry Kane ritiene che lo spirito combattivo del Bayern Monaco nella sconfitta mozzafiato per 5-4 contro il Paris Saint-Germain sarà il fattore decisivo nel ritorno della semifinale di Champions League della prossima settimana. In una partita che diventerà subito un classico – diventando la semifinale con il punteggio più alto nella storia della competizione – i bavaresi hanno guardato dall’alto in basso quando i campioni di Francia sono balzati in vantaggio per 5-2. Tuttavia, una vivace rimonta con gol di Dayot Upamecano e Luis Diaz ha lasciato la partita aperta per il ritorno in Germania.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Harry Kane raduna il Bayern Monaco dopo il thriller del PSG: “Abbiamo lottato e siamo di nuovo in parità” Notizie correlate L’allenatore del Bayern rivendica Harry Kane prima della sfida di Champions League contro il PSG: “Quella qualità è stata sottovalutata in Inghilterra”2026-04-27 23:52:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. GUARDA: Harry Kane colpisce presto ma il Bayern Monaco torna a Parigi2026-04-28 21:33:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il capitano dell’Inghilterra Harry... Una raccolta di contenuti Bayern campione, Harry Kane finalmente vincente: finisce l’incubo di un bomber fuori dagli schemi di oggiIl Bayern Monaco che vince il campionato tedesco numero 34 non è una sorpresa, Harry Kane che conquista il suo primo trofeo a un passo dai 32 anni e dopo aver segnato 376 gol nei club e 71 in ... ilfattoquotidiano.it Harry Kane a 31 vince il primo trofeo della carriera: lo celebra postando solo un emojiHarry Kane a 31 anni ha vinto il primo trofeo della sua carriera. Il Bayern Monaco fa festa dopo il pareggio del Bayer Leverkusen con il Friburgo. Kane ha celebrato l’evento con un’emoji su X. fanpage.it