GUARDA | Harry Kane colpisce presto ma il Bayern Monaco torna a Parigi

Il calciatore ha segnato un gol già nei primi minuti della partita, ma il club tedesco ha ripreso il controllo del gioco e si è trasferito nuovamente a Parigi. La sfida tra le due squadre si è svolta ieri sera, con il Bayern Monaco che ha mantenuto la sua presenza in trasferta dopo aver affrontato la squadra francese. La partita si è conclusa con il ritorno del Bayern a Parigi per le prossime gare.

2026-04-28 21:33:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il capitano dell’Inghilterra Harry Kane ha segnato il suo 54esimo gol stagionale mentre il Bayern Monaco si è portato in vantaggio contro i detentori del Paris St-Germain nella semifinale di Champions League. Il Bayern era in testa fin dall’inizio e al 17? ha ricevuto un rigore quando l’ex Liverpool Luis Diaz è stato inciampato. Kane si è fatto avanti e ha superato Matvey Safonov con disinvoltura: è stato incredibilmente il 168esimo gol stagionale del Bayern. Qualche istante dopo Kane manda in porta Michael Olise ma non riesce a battere il portiere russo.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Bayern Monaco – Eintracht: Harry Kane tocca quota 500 golI 500 gol sono il racconto di una carriera costruita con pazienza, passione e straordinaria devozione. FC 26 SBC Bundesliga POTM: Harry Kane (92) – Il Re di Monaco colpisce ancora!È ufficiale: Harry Kane si aggiudica il premio di Giocatore del Mese della Bundesliga per febbraio.