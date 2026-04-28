L’allenatore del Bayern rivendica Harry Kane prima della sfida di Champions League contro il PSG | Quella qualità è stata sottovalutata in Inghilterra

Prima della partita di Champions League contro il PSG, l'allenatore del Bayern Monaco ha parlato di Harry Kane, sottolineando che una delle sue qualità principali è stata sottovalutata in Inghilterra. Secondo Kompany, il giocatore inglese avrebbe trascurato questa caratteristica durante i quattordici anni di carriera con il Tottenham. La dichiarazione arriva in un momento di grande attesa per la sfida europea, in cui Kane sarà uno dei protagonisti.

2026-04-27 23:52:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Harry Kane ha trascurato una delle sue qualità chiave durante i suoi 14 anni di carriera da senior con il Tottenham, secondo il capo del Bayern Monaco Vincent Kompany. Il capitano dell’Inghilterra Kane è diventato il capocannoniere del Tottenham e dei Tre Leoni prima di partire per il Bayern nel 2023, dove sta per finire la stagione come capocannoniere della Bundesliga per la terza stagione consecutiva ed è stato nominato Giocatore della Stagione nella massima serie tedesca per il 202425. “È come un buon vino che migliora con l’età”, ha detto Kompany del 32enne, che spera di aggiungere ai suoi 12 gol in questa stagione di Champions League quando il Bayern visiterà il Paris Saint-Germain martedì nell’andata delle semifinali.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - L’allenatore del Bayern rivendica Harry Kane prima della sfida di Champions League contro il PSG: “Quella qualità è stata sottovalutata in Inghilterra” Notizie correlate Leggi anche: Bayern preoccupato per la condizione di Harry Kane prima della sfida con il Real Madrid. Leggi anche: Champions League, Sorteggio Quarti: Real-Bayern è il big match, PSG contro il Liverpool Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Kompany si gode la sfida contro lo Stoccarda, tra gli avversari più duri del Bayern; PSG-Bayern Monaco: probabili formazioni, quando e dove vederla; Bayern Monaco cannibale, ancora campione di Germania! La Real Sociedad alza la Coppa del Re, psicodramma Arsenal, perso lo scontro diretto col City; Kompany punta al Triplete dopo aver chiuso la Bundesliga. Coppa di Germania: Kane e Diaz trascinano il Bayern in finale(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sei anni dopo, il Bayern Monaco tornerà all'Olympiastadion di Berlino per la finale di Coppa di Germania, dopo la vittoria (2-0) in semifinale a Leverkusen. A segno Harry Kane ... tuttosport.com Una squadra da più di 150 golIl Bayern Monaco sta giocando a un livello alto pure per i suoi standard, grazie soprattutto a un allenatore stiloso e un attaccante formidabile ... ilpost.it Bayern Munich za su tattauna sabuwar kwantiragi da Harry Kane a arshen kakar wasa - facebook.com facebook Harry Kane Vinicius Jr. Lamine Yamal Kylian Mbappé Cristiano Ronaldo Van Dijk Arda Güler Messi Fede Valverde Hakimj Lewandowski Haaland Courtois x.com