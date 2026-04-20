Pronostico e quote Beatriz Haddad Maia – Jessica Bouzas Maneiro WTA Madrid 21-04-2026

Alle 12:30, subito dopo il match di apertura, si sfideranno sulla terra battuta del “Manolo Santana” Beatriz Haddad Maia e Jessica Bouzas Maneiro nel torneo di Madrid. La loro partita si svolgerà in una delle sessioni diurna del WTA, con le due atlete pronte a confrontarsi in una sfida che potrebbe offrire spunti interessanti per gli appassionati di tennis. Le giocatrici si preparano ad affrontarsi in un incontro che si preannuncia equilibrato.

Beatriz Haddad Maia e Jessica Bouzas Maneiro si affronteranno sul “Manolo Santana” intorno alle ore 12:30, dopo la fine del match di apertura. La scorsa settimana la brasiliana ha interrotto la sua serie di sconfitte a Oeiras battendo la numero 188 del Ranking WTA Francisca Jorge, ma la sua scarsa forma è continuata con una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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