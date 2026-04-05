Real Madrid sotto accusa dopo il ko che regala la Liga al Barcellona | I calciatori guardano i telefoni

Il Real Madrid si trova al centro di polemiche dopo la recente sconfitta nel recupero contro una squadra di Maiorca, che ha consentito al Barcellona di conquistare il titolo di Liga. Le critiche si concentrano sull’atteggiamento dei calciatori, accusati di passare molto tempo sui telefoni durante la partita. La partita si è conclusa con il team in difficoltà e molte voci in Spagna si chiedono come una simile condotta possa aver influenzato l’esito finale.

In Spagna non si capacitano dell'atteggiamento dei blancos anche dopo la sconfitta a Maiorca avvenuta nel recupero. Il giornalista Roncero: "Quando arrivano negli spogliatoi non prendono a calci i loro armadietti". Catalani lanciati verso il titolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Zito Luvumbo è diventato un vero idolo a Maiorca. Assist contro il Real Madrid, ma ora l’obiettivo è ancora più grande: centrare la salvezza accanto a Muriqi #cronachedispogliatoio (1/6) x.com

11 aprile 2018: minuti finali di Real Madrid-Juventus, quarto di finale di ritorno di Champions League. La Juventus è avanti 3-0 e si avvicinano i supplementari, ma poi tutto cambia con il rigore fischiato dall’arbitro Oliver per il contatto tra Benatia e Lucas Vàs facebook