Ha voluto andarsele a prendere De Corato FdI sul 33enne picchiato a Milano I manifesti staccati su Ramelli e il pestaggio con calci e manico di scopa

Nella notte tra il 28 e il 29 aprile a Milano, un uomo di 33 anni è stato vittima di un pestaggio che ha coinvolto calci e l’uso di un manico di scopa. Contestualmente, sono stati staccati dei manifesti dedicati a un esponente politico. Il deputato di Fratelli d’Italia ha commentato la vicenda affermando che l’uomo “se l’è andata a cercare”.

In fondo se l’è andata a cercare, dice il deputato di FdI Riccardo De Corato, sul 33enne pestato a Milano nella notte tra il 28 e il 29 aprile. All’Adnkronos, De Corato ha parlato a margine della commemorazione istituzionale di Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ucciso 51 anni fa da esponenti di Avanguardia operaia. Il 33enne sarebbe stato aggredito perché accusato di aver strappato proprio i manifesti che ricordavano Ramelli. De Corato dice che «è stato picchiato perché ha voluto andarsele a prendere». E ha aggiunto: «Uno che va a strappare i manifesti di Ramelli già è grave, che lo faccia il giorno in cui è stato ammazzato.🔗 Leggi su Open.online

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