Un incidente grave ha coinvolto un uomo che, mentre registrava un video, ha causato la morte di tre persone. La sospensione della patente non è stata ritenuta sufficiente, e ora si discute su eventuali provvedimenti più severi. Una segnalazione è stata inviata alle Iene, e i familiari delle vittime intendono portare il caso all’attenzione nazionale. La vicenda ha suscitato reazioni di dolore e rabbia tra chi ha perso i propri cari.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Il prossimo step? “Portiamo il caso alla ribalta nazionale”. Intanto è partita una segnalazione alle “ Iene ” ma “siamo pronti a raccontare ovunque agli italiani il nostro dolore e l’amarezza per la decisione del giudice”. Caterina non si ferma e con lei che ha perso la figlia, i familiari delle vittime della strage in A1. Otto mesi fa, il 4 agosto, un Tir carico di pietrisco piombò sull’ambulanza dove viaggiavano Giulia, 22 anni e Gianni Trappolini, volontari della Misericordia di Terranuova. Con loro morì Franco Lovari, 75 anni: Giulia e Gianni lo stavano accompagnando all’ospedale della Gruccia dopo un esame diagnostico al San Donato di Arezzo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Ha ucciso tre persone girando un video, la sospensione non basta”. Via la patente, appello alle Iene

Notizie correlate

Leggi anche: Tre persone denunciate per aver circolato con coltelli in città: uno ha anche patente e assicurazione mancanti

Incidente a Modena senza patente: preso l’ultimo nell’auto che ha ha ucciso Antonietta BerselliModena, 2 marzo 2026 – Ha un nome e un cognome anche il quarto giovane che era sull’auto che ha travolto e ucciso Antonietta Berselli, 89 anni,...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Ha ucciso tre persone girando un video, la sospensione non basta. Via la patente, appello alle Iene; Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale; Omicidio a Catania, uomo ucciso e avvolto nelle lenzuola: tre arresti; Verso un nuovo round di negoziati USA-Iran.

Attacco via Signal. Più di 300 tra politici e decision makers tedeschi colpiti. La pista russa. Di Lorenzo Monfregola - facebook.com facebook

Nel cuore della città, tra vetrine eleganti, aperitivi e il via vai dei fine settimana, esiste un angolo in cui il tempo rallenta. In piazza San Carlo ogni giorno prende vita un piccolo "circolo" informale fatto di panchine e relazioni. Non servono eventi organizzati o ap x.com