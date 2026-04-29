Ha ucciso tre persone girando un video la sospensione non basta Via la patente appello alle Iene
Un incidente grave ha coinvolto un uomo che, mentre registrava un video, ha causato la morte di tre persone. La sospensione della patente non è stata ritenuta sufficiente, e ora si discute su eventuali provvedimenti più severi. Una segnalazione è stata inviata alle Iene, e i familiari delle vittime intendono portare il caso all’attenzione nazionale. La vicenda ha suscitato reazioni di dolore e rabbia tra chi ha perso i propri cari.
Arezzo, 29 aprile 2026 – Il prossimo step? “Portiamo il caso alla ribalta nazionale”. Intanto è partita una segnalazione alle “ Iene ” ma “siamo pronti a raccontare ovunque agli italiani il nostro dolore e l’amarezza per la decisione del giudice”. Caterina non si ferma e con lei che ha perso la figlia, i familiari delle vittime della strage in A1. Otto mesi fa, il 4 agosto, un Tir carico di pietrisco piombò sull’ambulanza dove viaggiavano Giulia, 22 anni e Gianni Trappolini, volontari della Misericordia di Terranuova. Con loro morì Franco Lovari, 75 anni: Giulia e Gianni lo stavano accompagnando all’ospedale della Gruccia dopo un esame diagnostico al San Donato di Arezzo.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Leggi anche: Tre persone denunciate per aver circolato con coltelli in città: uno ha anche patente e assicurazione mancanti
Incidente a Modena senza patente: preso l’ultimo nell’auto che ha ha ucciso Antonietta BerselliModena, 2 marzo 2026 – Ha un nome e un cognome anche il quarto giovane che era sull’auto che ha travolto e ucciso Antonietta Berselli, 89 anni,...
Aggiornamenti e dibattiti
Argomenti più discussi: Ha ucciso tre persone girando un video, la sospensione non basta. Via la patente, appello alle Iene; Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale; Omicidio a Catania, uomo ucciso e avvolto nelle lenzuola: tre arresti; Verso un nuovo round di negoziati USA-Iran.
Attacco via Signal. Più di 300 tra politici e decision makers tedeschi colpiti. La pista russa. Di Lorenzo Monfregola - facebook.com facebook
Nel cuore della città, tra vetrine eleganti, aperitivi e il via vai dei fine settimana, esiste un angolo in cui il tempo rallenta. In piazza San Carlo ogni giorno prende vita un piccolo "circolo" informale fatto di panchine e relazioni. Non servono eventi organizzati o ap x.com