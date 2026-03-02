Incidente a Modena senza patente | preso l’ultimo nell’auto che ha ha ucciso Antonietta Berselli

A Modena, un giovane senza patente è stato fermato dopo essere stato coinvolto in un incidente in cui è morta Antonietta Berselli, 89 anni. L’auto su cui viaggiava ha travolto la donna durante una fuga dalla polizia. È stato identificato come l’ultimo dei quattro giovani a essere a bordo del veicolo al momento dello scontro.

Modena, 2 marzo 2026 – Ha un nome e un cognome anche il quarto giovane che era sull’auto che ha travolto e ucciso Antonietta Berselli, 89 anni, durante la fuga dalle forze dell’ordine. In carcere c’è già un ventenne di etnia rom che era alla guida, ma senza patente, dell’Alfa 156: è accusato di omicidio stradale aggravato. Con lui c’erano i due fratelli minorenni, di 15 e 17 anni (vivono tutti al campo nomadi di via Canaletto a Modena) che sono stati denunciati e poi riconsegnati alle famiglie. Il quarto occupante dell’abitacolo era fuggito a piedi appena dopo lo schianto: è un ragazzo di 18 anni, sempre di etnia rom come tutti gli altri, e si è consegnato volontariamente al carcere di Sant'Anna di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

