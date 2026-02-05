Tre persone denunciate per aver circolato con coltelli in città | uno ha anche patente e assicurazione mancanti

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri dopo aver camminato in centro con coltelli in tasca. Uno di loro, inoltre, guidava senza patente e senza assicurazione, e ha causato un incidente. La polizia ha fermato i quattro, trovando armi bianche e verificando le mancanze dell’automobilista.

**In giro con i coltelli, denunciati in tre. Nei guai anche un automobilista privo di patente e assicurazione** Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri per aver circolato in città con armi bianche, tra cui due coltelli a serramanico, e un soggetto ha anche causato un incidente stradale con l’auto senza patente né copertura assicurativa. Le indagini sono state avviate in Sardegna, nel corso di controlli effettuati nei giorni scorsi, in località come Valledoria e Olbia, e hanno portato alla segnalazione di diversi episodi di detenzione illegale di armi, ma anche a un caso di ricettazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Città Italia

Tre cittadini stranieri sono stati denunciati a Firenze per aver tentato di superare l’esame della patente usando auricolari e telefoni nascosti.

A Padova, un uomo di origine nigeriana, lavoratore in un’azienda edile, si è trovato coinvolto in una vicenda che ha fatto parlare.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Città Italia

Argomenti discussi: Spaccio a Don Bosco: sequestri e perquisizioni a Bolzano. Denunciate tre persone; Tre arresti per doping, 57 denunce e 135 sanzioni: il bilancio dei controlli del Nas nelle strutture sanitarie; Via Calvi, sgomberato appartamento occupato abusivamente: denunciate tre persone; Sventato il furto di una barca alla Cala: tre persone denunciate.

Auricolari e telefoni alla Motorizzazione Civile di Firenze per ottenere la patente, denunciate tre personeTre cittadini stranieri sono stati denunciati a Firenze per truffa: tentavano di superare l’esame patente con dispositivi elettronici nascosti. virgilio.it

Controlli a tappeto nelle case di riposo, tre denunce e sanzioni per 100 mila euroCentomila euro tra multe e ammende, tre persone denunciate, quattro lavoratori in nero e altri sei assunti ma non regolarmente. Sono i numeri di un maxi controllo effettuato dai carabinieri del ... canicattiweb.com

#Cagliari La #PoliziadiStato ha fermato tre persone nei quartieri di San Michele, Pirri e Quartucciu, confiscando hashish, marijuana e cocaina grazie al supporto dei #canipoliziotto Abba, Cesar e Pyton facebook