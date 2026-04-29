Ha ricevuto una pugnalata brutale Italiano ucciso a Ibiza

Un uomo è stato trovato senza vita a Ibiza, secondo quanto riportano i media spagnoli, dopo essere stato colpito con un’arma da taglio. La polizia locale ha avviato le indagini e sta cercando di chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento non ci sono dettagli sulle eventuali responsabilità o sul movente. La notizia ha suscitato grande attenzione nell’isola, dove si stanno svolgendo le verifiche del caso.

La stampa spagnola scrive che un uomo è stato ritrovato senza vita a Ibiza dopo essere stato vittima di un accoltellamento. La Guardia Civil indaga sul caso. Secondo i media locali la vittima sarebbe un cittadino italiano di circa 30 anni originario di Napoli. L'aggressione è avvenuta nell'area di Platja d'en Bossa vicino a un bar in quel momento chiuso. Secondo il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza la persona che ha accoltellato la vittima si è dato alla fuga. L'uomo, colpito da almeno una pugnalata, sarebbe stato visto da testimoni mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo. Contattata dall'Ansa la Guardia Civil spiega di non poter dare al momento ulteriori indicazioni sulla dinamica dell'accaduto e sui possibili moventi, oltre che sulla nazionalità della vittima.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ha ricevuto una pugnalata brutale". Italiano ucciso a Ibiza Notizie correlate Spagna, 30enne italiano ucciso a Ibiza: aggressore in fugaUn ragazzo italiano di circa 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato a Ibiza, nella zona turistica di Playa d’en Bossa. Leggi anche: Trentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza: “L’aggressore è in fuga” Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Spari a Trump. Il boato nella sala dell'Hilton con 2.600 persone, l'intervento degli agenti, Trump e Vance in salvo in direzioni diverse; A pranzo la domenica: il film italiano 2026 che racconta la rinascita tra famiglia, provincia e seconde possibilità; Pamela Mastropietro, ergastolo a Oseghale: oggi nuova udienza della Cassazione. La mamma mostra le foto dell'orrore. Italiano accoltellato a Ibiza: inutili i soccorsi. Indaga la Guardia Civil - facebook.com facebook #Italiano, questione di budget: investimenti per 25 milioni, Bologna spera x.com