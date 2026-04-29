Champions League Atletico Madrid-Arsenal è di rigore | Alvarez replica a Gyokeres

Nella serata di martedì si è giocata la prima parte della semifinale di andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. La partita si è conclusa con un rigore segnato da Alvarez, che ha risposto a Gyokeres, autore di una rete per l’Arsenal. La gara si è disputata a Madrid, con le due squadre che hanno affrontato l’incontro sotto la guida di due allenatori noti per la loro attenzione alla fase difensiva.

Madrid (Spagna), 29 aprile 2026 – La seconda semifinale di andata di Champions League è quella che mette di fronte Atletico Madrid e Arsenal e, soprattutto, due maestri della fase difensiva come Simeone e Arteta. Il primo tempo rispecchia un po' i pronostici, quelli di assistere a una partita ben diversa come ritmo, intensità e verve offensiva dall'altra semifinale, quella che ieri ha messo di fronte Paris Saint-Germain e Bayern Monaco e conclusasi con un clamoroso 5-4: allo Stadio Metropolitano succede poco su entrambi i fronti, almeno fino al 44', quando Hancko atterra in area Gyokeres, che si incarica di battere il rigore comminato dall'arbitro Makkiele (non senza causare nervosismo e polemiche), mandando così all'intervallo in vantaggio gli inglesi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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