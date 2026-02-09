Sanremo | tra provocazione e tradizione il Festival sfida i confini del gusto e alimenta il dibattito musicale

Sanremo torna a far parlare di sé tra provocazioni e tradizione. Il Festival quest’anno sfida i limiti del gusto, accendendo il dibattito tra chi apprezza l’originalità e chi si sente disturbato. Tra momenti di grande spettacolo e qualche polemica, la rassegna continua a essere il punto di riferimento della musica italiana, ma anche un palcoscenico che non teme di spingersi oltre i confini.

Sanremo, tra tormento e estasi, continua a essere un palcoscenico dove l’eclettismo, a volte, sfiora il confine del blasfemo. L’edizione attuale, come ricordano gli storici del Festival, non è certo la prima a sperimentare accostamenti inusuali, capaci di generare scalpore e alimentare il dibattito. Il confronto tra generi e artisti apparentemente distanti è una costante nella storia della kermesse, un elemento che ne ha sempre caratterizzato l’identità. Il Festival di Sanremo, come osservato da Gino Castaldo, ha spesso visto situazioni paradossali: Al Bano subito dopo un concerto di Bruce Springsteen, David Bowie in gara seguito da Leandro Barsotti con “Fragolina”, Bono degli U2 che si inchinava a Mario Merola.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera a Sanremo si accendono le luci sul palco del Teatro Ariston per la serata dedicata ai duetti.

Questa mattina il brano “Chiara” di Patty Pravo ha fatto discutere.

