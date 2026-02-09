A Pelago torna il gusto della tradizione con la sagra del bollito
Nel fine settimana del 21 e 22 febbraio, il Centro Pastorale
Il fine settimana del 21 e 22 febbraio, il Centro Pastorale "Giorgio La Pira" di Pelago diventerà il tempio dei sapori di una volta. Protagonista assoluta sarà la sagra del bollito 2.0, un evento dedicato al recupero delle ricette contadine toscane più autentiche.Dalle mani sapienti delle cuoche.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
