Guidonia fiamme divorano l’ex deposito tessile a Colleverde

Mercoledì 29 aprile 2026, un incendio ha interessato l’ex deposito tessile situato a Colleverde, Guidonia. Le fiamme hanno provocato la distruzione della struttura, coinvolgendo probabilmente anche le aree circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Non sono state segnalate vittime o feriti durante l’incendio.

? Cosa sapere Incendio distrugge ex deposito tessile a Colleverde, Guidonia, mercoledì 29 aprile 2026.. Vigili del fuoco e Polizia di Stato operano in via Monte Vettore per accertamenti.. Le fiamme hanno colpito un seminterrato in via Monte Vettore a Vena d’Oro, nella frazione di Colleverde a Guidonia Montecelio, scatenando l’intervento dei soccorsi stamane, mercoledì 29 aprile 2026. Il rogo si è concentrato all’interno di un locale che un tempo fungeva da deposito per un esercizio commerciale specializzato in stoffe e abbigliamento. L’area, ormai dismessa, è stata teatro di un incendio che ha richiesto la mobilitazione immediata dei vigili del fuoco, arrivati sul posto per domare il fuoco nel sottosuolo della struttura, insieme a una volante della Polizia di Stato inviata per i necessari accertamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guidonia, fiamme divorano l’ex deposito tessile a Colleverde Notizie correlate Incendio ChemCo: fiamme divorano stabilimento, attesa per analisiUn incendio che spiega le fragilità di Vezzano Un incendio ha devastato lo stabilimento ChemCo a Vezzano, in provincia di Reggio Emilia, venerdì... Castellucchio, fiamme divorano un carro agricolo: intervento rapidoUn incendio ha colpito un carro agricolo nel tardo pomeriggio di questo venerdì 10 aprile 2026 a Castellucchio, nelle vicinanze della strada Cimitero.