Castellucchio fiamme divorano un carro agricolo | intervento rapido

Venerdì pomeriggio, a Castellucchio, un incendio ha coinvolto un carro agricolo vicino alla strada Cimitero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause del rogo sono ancora da accertare, e non ci sono state segnalazioni di feriti o danni a persone. La situazione è tornata sotto controllo in breve tempo.

Un incendio ha colpito un carro agricolo nel tardo pomeriggio di questo venerdì 10 aprile 2026 a Castellucchio, nelle vicinanze della strada Cimitero. L’evento, che ha generato momenti di preoccupazione tra i residenti, è stato gestito tempestivamente dai Vigili del Fuoco, intervenuti intorno alle 18:45 dopo la segnalazione alla sala operativa. La gestione dell’emergenza e l’intervento dei soccorsi. Le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo agricolo, rendendo necessaria una risposta immediata per evitare danni maggiori. Per affrontare la situazione, sono state schierate due unità operative specializzate: una squadra dotata di autopompa serbatoio e un secondo gruppo con autobotte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castellucchio, fiamme divorano un carro agricolo: intervento rapido Novi di Modena, tetto in fiamme: evacuata famiglia, intervento rapidoPaura a Novi di Modena: Incendio Divampa su un Tetto, Vigili del Fuoco in Azione Un incendio ha destato preoccupazione ieri mattina a Novi di Modena,... Incendio ChemCo: fiamme divorano stabilimento, attesa per analisiUn incendio che spiega le fragilità di Vezzano Un incendio ha devastato lo stabilimento ChemCo a Vezzano, in provincia di Reggio Emilia, venerdì...