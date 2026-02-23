Incendio ChemCo | fiamme divorano stabilimento attesa per analisi

Un incendio ha distrutto lo stabilimento ChemCo a Vezzano, provocato da una fuga di sostanze infiammabili. Le fiamme si sono propagate rapidamente, causando danni ingenti alle strutture e alle attrezzature dell’azienda. Vigili del fuoco e forze dell’ordine sono intervenuti sul posto, mentre gli operai sono stati evacuati in fretta. Le autorità avviano le indagini per accertare le cause e valutare i rischi di ulteriori incidenti. La situazione rimane sotto controllo.

Un incendio che spiega le fragilità di Vezzano. Un incendio ha devastato lo stabilimento ChemCo a Vezzano, in provincia di Reggio Emilia, venerdì pomeriggio. Le fiamme, scoppiate alle 17:30, hanno distrutto l’intero edificio, utilizzato come magazzino e uffici, costringendo i vigili del fuoco a un intervento complesso che si è protratto fino a sabato. Il crollo della copertura e la rapidità con cui le fiamme si sono propagate hanno reso l’operazione particolarmente complessa. Le cause del rogo sono ancora ignote, mentre si attende o domani i risultati delle analisi ambientali condotte dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae). 🔗 Leggi su Ameve.eu

Incendio ChemCo, attesa per le analisi. Il sindaco: "Amianto non presente"L’incendio alla ChemCo di Vezzano ha causato danni ingenti alla fabbrica di resine industriali, spingendo le autorità a richiedere analisi approfondite.

Vezzano, incendio in Chemco: fiamme e allerta tossicità, indaginiUn incendio si è sviluppato oggi pomeriggio presso lo stabilimento Chemco a Vezzano, provocando fiamme alte e un’intensa nube di fumo visibile a distanza.

Incendio alla ChemCo: fiamme domate, ma rischio collasso. Emissioni okDopo il rogo si fa la conta dei danni a Vezzano sul Crostolo nel reggiano. Prima salvaguardiamo le aziende limitrofe e la salute pubblica, dice il sindaco poi penseremo anche ai lavoratori ... rainews.it

Chemco, adesso l’incendio è sotto controllo. Il sindaco Vescovi: I primi rilievi di Arpae non allarmano. VIDEOVEZZANO (Reggio Emilia) – Dopo una notte di straordinario lavoro, l’incendio alla Chemco di Vezzano è ora sotto controllo e arrivano anche indicazioni positive dalle prime analisi di Arpae, come rifer ... reggionline.com

Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi (venerdì 20 febbraio) nello stabilimento della ditta Chemco a Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia). L'azienda produce prodotti chimici e resine industriali. Vigili del fuoco all'opera con diverse squadre. - facebook.com facebook