Guidetti ancora coordinatore provinciale

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato che Paride Guidetti rimarrà coordinatore provinciale di Ferrara. La conferma arriva nel quadro di un impegno continuo sul territorio in Emilia-Romagna. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal movimento politico. Guidetti mantiene così il suo ruolo di riferimento per le attività locali del partito nella provincia. La notizia è stata resa pubblica attraverso comunicati ufficiali del Movimento.

Il Movimento 5 Stelle conferma il proprio impegno nel radicamento territoriale in Emilia-Romagna. In questo quadro, Paride Guidetti è stato confermato coordinatore provinciale di Ferrara. La sua conferma dà continuità al lavoro politico e organizzativo del Movimento nella provincia ferrarese, con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente la presenza sul territorio e di rendere sempre più efficace il coordinamento delle attività locali. Anche la provincia di Ferrara, in questi anni, ha partecipato alle principali iniziative promosse dal Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna, dai banchetti diffusi sui territori contro i tre anni di tasse del Governo Meloni e contro la sua manovra di guerra, fino all’impegno per il No al referendum costituzionale sulla giustizia, con il coinvolgimento di gruppi territoriali, attivisti e cittadini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guidetti ancora coordinatore provinciale Notizie correlate Leggi anche: M5S: Mario Furore resta coordinatore provinciale Foggia Movimento 5 Stelle, Fabio Magistrati confermato coordinatore provincialeIn casa Movimento 5 Stelle Fabio Magistrati è stato confermato coordinatore provinciale di Piacenza.