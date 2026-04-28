Movimento 5 Stelle Fabio Magistrati confermato coordinatore provinciale

Il Movimento 5 Stelle di Piacenza ha confermato Fabio Magistrati come coordinatore provinciale. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale del partito, che sottolinea come questa conferma permetta di mantenere la continuità delle attività politiche e organizzative nella provincia. Il ruolo di Magistrati resterà quindi centrale nel coordinamento delle iniziative e delle strategie del movimento locale nel prossimo periodo.

In casa Movimento 5 Stelle Fabio Magistrati è stato confermato coordinatore provinciale di Piacenza. «La sua conferma - si legge in una nota del partito - dà continuità al lavoro politico e organizzativo del Movimento nella provincia piacentina, con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Massimo Bonora confermato coordinatore provinciale del Movimento 5 StelleMassimo Bonora è stato confermato coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle a Modena. Movimento 5 stelle, Mauro Frisoni confermato coordinatore provinciale di Forlì-CesenaIl Movimento 5 stelle conferma come coordinatore provinciale di Forlì-Cesena Mauro Frisoni. Tutti gli aggiornamenti Movimento 5 Stelle, Fabio Magistrati confermato coordinatore provincialeFabio Magistrati è stato confermato coordinatore provinciale di Piacenza del Movimento 5 Stelle. La sua conferma - si legge in una nota - dà continuità ... piacenzasera.it Aggressione a 5 stelle contro Il Tempo. E non spiegano le intercettazioni chocUn attacco scomposto, un'aggressione alla stampa e a Il Tempo che ha avuto l'ardire di pubblicare informazioni sgradite alle ex toghe ora 5Stelle. Il nostro giornale aveva iniziato ieri con la tratta ... msn.com