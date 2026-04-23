Guida al weekend del 25 aprile | i 10 eventi da non perdere

Il weekend del 25 aprile coincide con due date significative a Bologna, il 21 e il 25 aprile, che commemorano la Liberazione della città e dell’Italia dal nazifascismo. In occasione di queste ricorrenze, sono previste esposizioni di bandiere delle Brigate partigiane nelle finestre di Palazzo d’Accursio e la deposizione di corone in vari luoghi pubblici. L’evento si inserisce in un calendario ricco di iniziative e appuntamenti che coinvolgono la città.

Questo è il fine settimana del 25 Aprile. Il 21 e il 25 aprile per Bologna sono due date importanti: si celebra la Liberazione della città e dell'Italia dal nazifascismo: saranno esposte le bandiere delle Brigate partigiane dalle finestre di Palazzo d’Accursio e deposte le corone nei luoghi della.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Eventi da non perdere a FIRENZE a MARZO 2026 Notizie correlate Guida al weekend: i 10 eventi da non perdereIl fine settimana parte con un bel venerdì 17, che sembra però essere di buon auspicio viste le tante belle cose che possiamo mettere in agenda,... Leggi anche: Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questa settimana Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere; Guida agli eventi del weekend (17 – 19 aprile); Guida al weekend, gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana; Guida rapida al weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 16 al 19 aprile 2026. Musei, natura e tanti mercatini. La guida al weekend del 25 aprileA Civitanova da domani a domenica appuntamento con Mare in Fiore. Monte San Giusto si anima con il vintage ... msn.com Guida agli eventi del weekend (24 – 26 aprile)Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, i ... ecodibergamo.it La corsa alla successione di Christine Lagarde alla guida della Banca centrale europea entra nel vivo e, secondo gli esperti di politica monetaria, emerge un nome su tutti. Un sondaggio condotto da OMFIF tra 20 specialisti del settore indica lo spagnolo Pablo - facebook.com facebook Dal tema del red-carpet al comitato organizzatore, ecco una guida a tutti i dettagli essenziali del Met Gala in vista della serata più importante della moda x.com