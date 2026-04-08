Un articolo del New Yorker mette sotto accusa il fondatore di OpenAI, descrivendolo come una persona manipolatrice e senza scrupoli, capace di mentire e di non preoccuparsi delle conseguenze delle sue azioni. Nel 2019, un ex scienziato capo dell’azienda aveva espresso pubblicamente dubbi sulla sua affidabilità, affermando che non sarebbe adatto a controllare decisioni così importanti. La figura di quest’uomo suscita da tempo preoccupazioni tra alcuni esperti del settore tecnologico.

“Non penso che Sam sia la persona che dovrebbe avere il dito sul pulsante“. Basterebbe questa frase, pronunciata nel 2019 da Ilya Sutskever — ex scienziato capo e co-fondatore di OpenAI — per inquadrare il livello di allarme che circonda l’uomo più potente della Silicon Valley. A pronunciarla non è stato un rivale invidioso, ma l’uomo che per anni è stato il suo braccio destro tecnico. In una monumentale inchiesta durata un anno e mezzo, firmata per il New Yorker dal Premio Pulitzer Ronan Farrow (già figura chiave del movimento #MeToo) e da Andrea Marantz, il volto rassicurante di Sam Altman viene sistematicamente smantellato. Attraverso 200... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci si può fidare di Sam Altman? E’ un sociopatico con il dito sul pulsante, farebbe qualsiasi cosa. Mente e non si preoccupa delle conseguenze”: l’inchiesta del New Yorker sul fondatore di OpenAI

Autonomia e consumi: quanto ci si può fidare del computer di bordoCi si può fidare del consumo indicato dalla strumentazione di bordo delle auto, e soprattutto dell'autonomia in chilometri? La questione è attuale,...

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Temi più discussi: Inchiesta del New Yorker su Sam Altman, 'ci si può fidare?'; Orbán a reti unificate, chi si fida di Altman, bandire Kanye West, gli italiani inattivi; L’approfondimento di Ronan Farrow nel boss di OpenAI Sam Altman rivela le tendenze sociopatiche di Kingpin dell’IA.

Inchiesta del New Yorker su Sam Altman, 'ci si può fidare?'(ANSA) - ROMA, 07 APR - Sam Altman potrebbe cambiare il nostro futuro. Ci si può fidare?: è il titolo di una lunga inchiesta del New Yorker, condotta Ronan Farrow, che ha svolto un ruolo centrale ne ... msn.com

Quasi sociopatico: Sam Altman visto dal New Yorker. Nessuno si fida del CEO di OpenAIUn'inchiesta del New Yorker firmata da Ronan Farrow e Andrew Marantz, basata su 18 mesi di lavoro e oltre 100 interviste, ritrae Sam Altman come un CEO di cui i collaboratori più stretti non si fidano ... hwupgrade.it

Due dirigenti di #OpenAI si prendono un congedo medico innescando un terremoto nella leadership. Intanto, alcune rivelazioni scomode descrivono Sam Altman come un bugiardo sociopatico che non vive nel mondo reale. L'articolo di @_giulialfieri x.com

Il libro che è passato dalle mani di Sam Altman, Elon Musk, Tim Cook e i CEO delle più grandi aziende AI e Tech del mondo. Perché chi lancia prodotti da miliardi di dollari sa che il prelancio decide tutto. Ho scritto "Lanciare AI Senza Errori" dopo aver analizza - facebook.com facebook