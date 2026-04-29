Le guerre di liberazione sono spesso ricordate come momenti di lotta e resistenza, ma dietro a queste vicende si trovano anche episodi di poca conoscenza e comprensione. Le associazioni e i gruppi coinvolti nelle organizzazioni hanno evidenziato come l’ignoranza possa influenzare le dinamiche delle proteste, e non soltanto l’arroganza di alcuni partecipanti. La discussione si concentra su come queste tensioni abbiano inciso sui movimenti di liberazione in diverse epoche.

Più che l'arroganza, colpisce l'ignoranza. Associazioni e collettivi organizzatori della manifestazione da cui è stato allontanato un anziano professore che, il 25 aprile, a Bologna, voleva sfilare con la bandiera ucraina, hanno spiegato il loro gesto in una nota: "Abbiamo respinto le provocazioni guerrafondaie". L'episodio è interessante perché rispecchia un modo di vedere le cose molto diffuso, e non soltanto negli ambienti antagonisti. Ci sono partiti che alimentano la stessa retorica dei protagonisti della vicenda bolognese, tanto che la pace è diventata, nell'immaginario collettivo, un valore assoluto anziché un obiettivo. E' con questo spirito (lo spirito del tempo, si potrebbe dire) che migliaia di partecipanti alle manifestazioni del 25 aprile hanno sventolato la bandiera arcobaleno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lucio Dalla: Non esistono guerre da liberazione

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