Le guerre Usa di ‘liberazione delle donne’ hanno portato reclusione sottomissione e morte L’ultima in Iran

Dal 7 ottobre 2001, quando gli Stati Uniti hanno lanciato i bombardamenti sull’Afghanistan, i media hanno presentato l’intervento come un atto di liberazione delle donne afgane dal burqa. Le operazioni militari sono state giustificate come parte di una missione di libertà, ma nel corso degli anni si sono verificati episodi di reclusione, sottomissione e morti. L’ultima crisi si è verificata in Iran.

Quando il 7 ottobre 2001 iniziarono i bombardamenti sull' Afghanistan, le nostre televisioni raccontavano una storia semplice e moralmente inequivocabile: le bombe americane avrebbero liberato le donne afgane dal burqa. L'iconografia era potente: la donna oppressa dai talebani, silenziosa e fantasma, contrapposta alla soldatessa occidentale, armata e libera, venuta a portarle la democrazia con il fucile. Vent'anni dopo il bilancio di quella promessa è impietoso. Le guerre lanciate dall'America dopo l'11 settembre non solo non hanno liberato le donne, ma hanno riplasmato il mondo in modo profondo e perverso, peggiorando la condizione femminile su più fronti: da Kabul a Baghdad, da Minab a Gaza, da Damasco alle valli del Waziristan, fino a Washington stessa.