L’economia russa sta attraversando una fase di deterioramento, con indicatori che segnalano una costante perdita di risorse finanziarie. La guerra in Ucraina e il conflitto in Iran stanno contribuendo a un progressivo svuotamento del bilancio nazionale, mentre Mosca fatica a ottenere risultati concreti sul fronte militare. La situazione si presenta come un processo di erosione economica che coinvolge diversi settori del paese.

Come procede l’erosione dell’ economia russa? In sostanza, gli indicatori suggeriscono che Mosca si sta svenando per una guerra che non riesce ancora a vincere. Anche se adesso sullo scacchiere internazionale ha fatto irruzione una nuova variabile, cioè quella del conflitto in Iran. Che potrebbe dare respiro a Vladimir Putin nel 2026 grazie alle prevedibili ricadute a livello energetico sui prezzi di gas e petrolio e quindi su una domanda che incentiverebbe di nuovo il contrabbando russo. Ricordando pur sempre che lo zar ha perso l’ennesimo alleato e fornitore di armi, ossia Teheran. Putin assieme al presidente iraniano Masoud Pezeshkian (foto Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Come va l’erosione del bilancio russo, tra guerra in Ucraina e conflitto in Iran?

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