Shahed il drone kamikaze che cambia la guerra | dall' Iran all' Ucraina così è diventato il cardine del conflitto ibrido

Da xml2.corriere.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Shahed, un drone kamikaze sviluppato nei laboratori dei pasdaran, viene impiegato dai russi contro le forze di Kiev. Originariamente progettato in Iran, il drone si è evoluto e ora riveste un ruolo centrale nel conflitto ibrido tra le parti coinvolte. La sua presenza e il suo utilizzo sono diventati elementi chiave nelle operazioni militari in Ucraina.

Non è particolarmente potente o performante. Ma il "drone martire" di nome (Shahed, lo chiamano) e di fatto (è progettato per farsi esplodere) sta contribuendo, insieme ai suoi «fratelli» russi e ora anche statunitensi, a rendere ancora più fragili i già precari equilibri del mondo. Bianco o nero che sia, con la sua ala a delta, se lo senti volare in cielo lo distingui subito prima dal rombo metallico e poi, quando si schianta, dal boato. Ma il terrore che provoca, il suo vero marchio di fabbrica. Grezzo e a buon mercato (costo medio sui 50 mila dollari), spesso lento, con a bordo anche a 50 chili di esplosivo, può danneggiare un grattacielo ma non farlo crollare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

