Shahed il drone kamikaze che cambia la guerra | dall' Iran all' Ucraina così è diventato il cardine del conflitto ibrido

Lo Shahed, un drone kamikaze sviluppato nei laboratori dei pasdaran, viene impiegato dai russi contro le forze di Kiev. Originariamente progettato in Iran, il drone si è evoluto e ora riveste un ruolo centrale nel conflitto ibrido tra le parti coinvolte. La sua presenza e il suo utilizzo sono diventati elementi chiave nelle operazioni militari in Ucraina.

Non è particolarmente potente o performante. Ma il "drone martire" di nome (Shahed, lo chiamano) e di fatto (è progettato per farsi esplodere) sta contribuendo, insieme ai suoi «fratelli» russi e ora anche statunitensi, a rendere ancora più fragili i già precari equilibri del mondo. Bianco o nero che sia, con la sua ala a delta, se lo senti volare in cielo lo distingui subito prima dal rombo metallico e poi, quando si schianta, dal boato. Ma il terrore che provoca, il suo vero marchio di fabbrica. Grezzo e a buon mercato (costo medio sui 50 mila dollari), spesso lento, con a bordo anche a 50 chili di esplosivo, può danneggiare un grattacielo ma non farlo crollare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Iran, drone Shahed ha già cambiato la guerra. L’Ucraina insegna la difesa, la lezione ai Paesi del Golfo(Adnkronos) – A cambiare la modalità della guerra contemporanea? E' stato l'Iran.

“La crisi del diritto internazionale è figlia della guerra in Ucraina”: Meloni collega il conflitto in Iran con l’invasione russaSi dice molto preoccupata per la guerra arrivata in Europa con i droni che hanno colpito Cipro.

