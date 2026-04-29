La guerra in Iran sta producendo ripercussioni economiche significative, in particolare per quanto riguarda il traffico nello stretto di Hormuz, che costa circa 15 miliardi di euro ogni mese. La presidente della Commissione europea ha recentemente evidenziato come questa crisi abbia un impatto diretto sulle importazioni di combustibili fossili, sottolineando la pressione finanziaria che coinvolge anche l’Unione europea. La situazione resta complessa e in continuo aggiornamento.

A quantificare il peso economico della guerra in Iran è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha parlato apertamente di una spesa elevata per le importazioni di combustibili fossili. Secondo quanto dichiarato, il costo per l’Unione europea è pari a circa 500 milioni di euro al giorno. Un dato che, tradotto su base mensile, assume una dimensione ancora più evidente: circa 15 miliardi di euro ogni mese. Nel corso del suo intervento al Parlamento europeo, von der Leyen ha spiegato che “in soli sessanta giorni di conflitto, la nostra spesa per l’import di combustibili fossili è aumentata di oltre 27 miliardi di euro”.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Guerra in Iran, lo stretto di Hormuz ci costa 15 miliardi al mese: l’Ue è a rischio

Top 10 Countries Profiting While Hormuz Remains Blockaded...

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