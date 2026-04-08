Iran la guerra in diretta | Trump proroga l'ultimatum | Stop bombe per due settimane Teheran riapre lo stretto di Hormuz

Mercoledì 8 aprile, le tensioni tra Iran, Israele e gli Stati Uniti sono tornate a far notizia. Donald Trump ha annunciato di aver prorogato di due settimane l'ultimatum rivolto all'Iran, chiedendo lo stop alle bombe. Contestualmente, Teheran ha deciso di riaprire lo Stretto di Hormuz, una delle vie strategiche per il traffico marittimo. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con sviluppi ancora in corso.