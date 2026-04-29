Al Pentagono si apre un fronte di discussione sulla spesa di 25 miliardi di dollari destinati all’operazione Epic Fury, con un deputato che difende pubblicamente l’investimento davanti alla Camera. Nel frattempo, si avvicina la scadenza del primo maggio, che potrebbe portare a ricorsi legali contro l’ex presidente, coinvolto in un procedimento legale. La questione ha suscitato tensioni tra le varie fazioni politiche e all’interno dello stesso dipartimento della difesa.

? Cosa sapere Hegseth difende i 25 miliardi spesi per l'operazione Epic Fury davanti alla Camera.. La scadenza del 1 maggio rischia di innescare ricorsi legali contro Trump.. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth affronta oggi un interrogatorio serrato davanti alla Commissione per le Forze Armate della Camera, mentre la scadenza legale del 1° maggio per le operazioni militari contro l’Iran si avvicina pericolosamente. La tensione politica a Washington ha raggiunto un punto di rottura dopo l’audizione odierna, che ha messo in luce una profonda frattura all’interno del Partito Repubblicano. Mentre il Pentagono deve giustificare i costi crescenti del conflitto iniziato il 28 febbraio con l’operazione Epic Fury, emerge una resistenza interna guidata dal vicepresidente J.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra in Iran: crisi al Pentagono tra spesa da 25 miliardi e scissioni

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