Gli Stati Uniti hanno deciso di rafforzare la presenza militare in Medio Oriente, inviando circa 5.000 marines e diverse navi da guerra. La mossa arriva in risposta a una crescente tensione nella regione, con il Pentagono che ha comunicato ufficialmente la decisione di incrementare le forze militari. Questa operazione rappresenta un ulteriore passo in un contesto di instabilità già in atto.

Gli Stati Uniti inviano altre navi da guerra e marines in Medio oriente. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, ha approvato una richiesta del Comando Centrale Usa per inviare un gruppo anfibio pronto all’impiego e un’unità di spedizione dei marines ad esso collegata, composta da diverse navi da guerra e da 5 mila tra marines e marinai. La USS Tripoli, di stanza in Giappone, e i marines a essa assegnati sono ora diretti in Medio Oriente, hanno detto due funzionari Usa. Un funzionario della difesa Usa ha confermato a Fox News che il Pentagono sta inviando in Medio Oriente la USS Tripoli, un gruppo anfibio dei Marines e la 31 Unità di Spedizione dei Marines. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Crisi in Iran: il Pentagono invia 5 mila marines e navi da guerra in Medio Oriente

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