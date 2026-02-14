Caro energia il governo vara aiuti per Pmi e clienti domestici | cosa prevede il nuovo decreto

Il governo ha approvato un nuovo decreto per aiutare le piccole e medie imprese e le famiglie con problemi di pagamento dell’energia. La misura prevede un contributo di 90 euro per il 2026, destinato a chi già riceve il bonus sociale. La spesa complessiva per questa misura sarà di 315 milioni di euro.

Arrivano nuovi sgravi in bolletta. In particolare, un contributo straordinario da 90 euro per il 2026 per le forniture di energia elettrica ai titolari del bonus sociale, con un limite di spesa di 315 milioni di euro. Previsto anche un bonus in favore dei clienti domestici con Isee non superiore ai 25mila euro pari alla componente Prezzo Energia a copertura dei costi di acquisto applicata ai consumi del primo bimestre, quello in cui tradizionalmente la domanda di gas è maggiore ed il prezzo più volatile. Partirà inoltre un meccanismo di aste del gas a prezzo mediato tra Ttf e mercato italiano. Mentre i ricavi dalla vendita di parte del gas stoccato verranno destinati in favore degli oneri delle imprese energivore, a partire dalle Pmi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caro energia, il governo vara aiuti per Pmi e clienti domestici: cosa prevede il nuovo decreto Gli aiuti all'Ucraina restano "militari": cosa prevede il decreto approvato dal governo Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che prevede la proroga fino al 2026 della possibilità di inviare aiuti militari all’Ucraina. Aiuti militari all'Ucraina, raggiunta l'intesa tra Meloni e Salvini sul nuovo decreto: cosa prevede Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Un decreto legge sul caro-bollette: 90 euro ai destinatari del bonus sociale; Caro bollette, il Governo pronto ad intervenire con 3 miliardi di Euro; Decreto bollette, non ci sono soldi. Il governo avvia un percorso; Decreto bollette, taglio fino a 3 miliardi su gas e luce. Caro bollette, il Governo pronto ad intervenire con 3 miliardi di EuroIl Governo prepara un decreto da 2,5-3 miliardi per tagliare le bollette di luce e gas, con aiuti a famiglie e imprese e nuove misure fino al 2027. tech.everyeye.it Decreto energia 2026: bonus bollette e incentivi green. Ecco cosa prevede la bozzaScopri il Decreto energia 2026: stabilizzazione dei costi e promozione delle energie rinnovabili per le famiglie a basso reddito. informazionescuola.it DECRETO BOLLETTE, IL GOVERNO ACCELERA SULLE NUOVE MISURE CONTRO IL CARO ENERGIA Il Governo si prepara a varare un nuovo Decreto Bollette con l’obiettivo di alleggerire il peso dei rincari energetici su famiglie e imprese. Il provvediment facebook Caro energia, Confartigianato Alto Milanese: “Microimprese penalizzate dagli oneri, serve un cambio strutturale” x.com