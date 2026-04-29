Guerra clima di sfiducia tra consumatori e imprese

Ad aprile, il clima di fiducia si è indebolito sia tra i consumatori che tra le imprese, con una diminuzione diffusa. I dati ufficiali mostrano un calo che riguarda entrambi i settori, evidenziando un senso di incertezza crescente. La situazione riflette un quadro di sfiducia che interessa l’economia e i rapporti tra cittadini e aziende.

Ad aprile si è registrata una flessione diffusa del clima di fiducia sia tra i consumatori sia tra le imprese. Lo scrive l’Istat. Servizio di Franco Rossi e Amelia Cartìa TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Guerra, clima di sfiducia tra consumatori e imprese Guerra, clima di sfiducia tra consumatori e imprese Notizie correlate Energia, la rivoluzione delle reti: tra clima e nuovi consumatoriA Milano, durante il panel intitolato I Cercatori di futuro, i protagonisti della transizione energetica hanno tracciato la rotta per trasformare la... Monaldi, lettera del personale contro il primario Oppido: “Clima di paura e sfiducia”Una lettera firmata dal personale infermieristico, dagli OSS e dai tecnici della sala operatoria dell’Azienda Ospedaliera dei Colli denuncia un clima... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fake news, la guerra dell’informazione che frena la transizione; Fine delle illusioni: non ci sono più rapporti privilegiati con gli Usa; Guerra Usa – Iran, Trump cancella la missione dei suoi inviati: C’è un nuovo documento ma non basta; Scendono i prezzi di benzina e diesel ma in Medio Oriente c'è ancora il caos. Giorgetti: 'Guerra e sfiducia, stress test per i conti'La guerra rischia di pesare sull'economia e i conti pubblici italiani. Con il Brent ormai lanciato verso i 120 dollari al barile e il Qatar pronto a dichiarare la forza maggiore sui contratti di ... ansa.it Scempio che va avanti da tre anni, Santanché si dimetta: l’annuncio in Aula del Movimento 5 stelle che presenta la mozione di sfiducia(Adnkronos) - Controlliamo lo Stretto di Hormuz. Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale americano. Le forze ... ilfattoquotidiano.it Sky tg24. . Quanto è costata davvero agli Stati Uniti la guerra in Iran E, soprattutto, quali sono i timori e le aspettative intorno al conflitto L'analisi del corrispondente Federico Leoni - facebook.com facebook #Egitto La condanna per adulterio di Nessy Guerra, la 27enne sanremese madre di una bimba di 3 anni. Il marito egiziano era stato condannato per lesioni e stalking in Italia. Il suo appello al GR1: “Aitatemi. Vivo nella paura di essere arrestata”. x.com