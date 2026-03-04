Monaldi lettera del personale contro il primario Oppido | Clima di paura e sfiducia

Il personale infermieristico, gli OSS e i tecnici della sala operatoria dell’Azienda Ospedaliera dei Colli hanno scritto una lettera in cui segnalano un clima di paura e sfiducia nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi. La comunicazione evidenzia problemi relazionali e di collaborazione tra i membri del team, senza entrare nel merito delle cause o delle responsabilità.

Una lettera firmata dal personale infermieristico, dagli OSS e dai tecnici della sala operatoria dell’Azienda Ospedaliera dei Colli denuncia un clima di sfiducia reciproca all’interno del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi. Il documento, datato 27 gennaio 2026, è stato reso pubblico dall’avvocato della famiglia del piccolo Domenico, Francesco Petruzzi, che lo ha letto ai cronisti radunati all’esterno della cattedrale di Nola in occasione dei funerali del bambino. La missiva è indirizzata ai vertici dell’azienda ospedaliera, a partire dalla direttrice generale Anna Iervolino, e descrive una situazione definita di «estrema gravità», che secondo i firmatari comprometterebbe il benessere professionale e umano degli operatori e la sicurezza dell’assistenza ai pazienti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

