Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma | treni in ritardo fino a 210 minuti cancellazioni e variazioni Cosa sta succedendo

Da questa mattina alle 6:00, sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma si sono verificati ritardi e cancellazioni di numerosi treni. Secondo quanto riferito, alcuni treni sono arrivati con un ritardo fino a 210 minuti e sono state segnalate variazioni di orario. La circolazione ferroviaria ha subito un'interruzione a causa di un guasto tecnico che ha coinvolto la linea. Le compagnie ferroviarie hanno comunicato aggiornamenti sulle operazioni di ripristino.

Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza principale è un aumento significativo dei tempi di percorrenza, che in alcuni casi può arrivare fino a 210 minuti. La situazione riguarda sia i treni Alta Velocità sia gli Intercity. Per gestire il traffico ferroviario, alcuni convogli vengono deviati sulla linea convenzionale via Formia e via Cassino, con inevitabili rallentamenti lungo la tratta. Altri treni, invece, possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma: treni in ritardo fino a 210 minuti, cancellazioni e variazioni. Cosa sta succedendo Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma: treni in ritardo fino a 170 minuti, cancellazioni e variazioni. Cosa sta succedendoMattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Roma-Firenze, guasto sulla linea: treni in ritardo fino a 70 minuti. E fino a domani stop all'Alta velocità per lavoriSulla linea convenzionale Roma-Firenze circolazione ferroviaria «fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte»... Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza princi - facebook.com facebook