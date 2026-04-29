Star Alliance ha aperto una nuova lounge al Terminal 3 di Guangzhou, che si estende su una superficie di 700 metri quadrati. La struttura include anche un giardino interno, pensato per offrire un ambiente più rilassante ai passeggeri in transito. L'inaugurazione si inserisce tra le recenti iniziative del network per migliorare i servizi negli aeroporti chiave in Asia.

? Cosa sapere Star Alliance inaugura nuova lounge con giardino di 700 metri al Terminal 3 di Guangzhou.. L'infrastruttura serve 10 compagnie partner che gestiscono 1.500 partenze settimanali nello scalo cinese.. La nuova lounge di Star Alliance presso il Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun inaugura un’era di maggiore comfort per i passeggeri, consolidando la presenza dell’alleanza in uno degli hub asiatici con la crescita più rapida. Il taglio del nastro celebra l’apertura di uno spazio strategico situato nel terminal di recente costruzione della struttura cinese. Questa inaugurazione segue quella avvenuta nel 2024, quando l’alleanza aveva aperto la sua prima lounge nella stessa area geografica, segnando un passo decisivo per la rete di servizi di Star Alliance in Asia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guangzhou: Star Alliance svela una lounge con giardino nel T3

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