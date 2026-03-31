Ita Airways entra in Star Alliance | vantaggi lounge Miles & More e nuove destinazioni

Da aprile, Ita Airways diventa membro di Star Alliance, permettendo ai passeggeri di usufruire di un check-in unico e del riconoscimento reciproco dei programmi fedeltà. L’ingresso nella compagnia aerea si accompagna all’accesso alle lounge del network e alla possibilità di accumulare e utilizzare i Miles & More. La collaborazione coinvolge anche nuove rotte e servizi integrati tra le compagnie aderenti.

Dal 1° aprile Ita Airways è pienamente integrata nel network globale dell’Alleanza Star Alliance collegando il proprio hub di Roma Fiumicino e l’aeroporto di Milano Linate - serviti complessivamente da 17 compagnie partner di Star Alliance - con oltre 1.150 destinazioni in tutto il mondo. Quali sono i principali vantaggi per i passeggeri? Grazie al network dell’alleanza i clienti di Ita potranno usufruire di check-in unico, del riconoscimento reciproco dei programmi fedeltà e dell’accesso alle lounge Star Alliance, dentro e fuori l’Italia. Con l’ingresso di Ita Airways, Star Alliance - la più grande alleanza di compagnie aeree al mondo - si compone ora di 26 compagnie aeree, con oltre 17. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ita Airways entra in Star Alliance: vantaggi, lounge, Miles & More e nuove destinazioni Articoli correlati Power bank in aereo: nuove regole per chi viaggia con Lufthansa e ITA AirwaysDopo l’incidente della compagnia aerea sudcoreana Air Busan e altri episodi registrati a bordo di voli commerciali - per fortuna senza conseguenze... Dogane, dazi, sanzioni e nuove regole UE: tutte le novità del 2026 nel Focus di Norme & TributiLe dogane tornano al centro delle strategie di imprese e operatori del commercio internazionale. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Ita Airways entra in Miles & More e lascia il programma Volare. Dal 1° aprile; Ita Airways, la svolta sui conti: nel 2025 registrato il primo utile (209 milioni di euro); Ita Airways archivia il 2025 con il primo risultato netto positivo dalla nascita per 209 milioni di euro; Londra più vicina, riprendono i voli Ita Airways per Heathrow. ITA Airways entra in Star Alliance, Eberhart Passo decisivo per nostra crescitaROMA (ITALPRESS) - ITA Airways entra a far parte di Star Alliance, la più grande alleanza di compagnie aeree al mondo. A partire dal 1° aprile, ITA Airwa ... italpress.com Ita Airways celebra l'ingresso in Star Alliance. Roma Fiumicino e Milano Linate collegate con oltre 1.150 destinazioni nel mondo #ANSA x.com Nazionale Italiana di Calcio. Tony Dark Eyes · Tiempo (Instrumental). Direzione Zenica ITA Airways #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro #BosniaItalia facebook