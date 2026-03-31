ITA Airways entra in Star Alliance Eberhart Passo decisivo per nostra crescita

ITA Airways ha annunciato l’ingresso nell’alleanza Star Alliance, la più grande rete di compagnie aeree a livello globale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo importante per la compagnia italiana. La collaborazione con le altre aziende aderenti consentirà di ampliare le rotte e migliorare i servizi offerti ai clienti. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

ROMA (ITALPRESS) – ITA Airways entra a far parte di Star Alliance, la più grande alleanza di compagnie aeree al mondo. A partire dal 1° aprile, ITA Airways sarà pienamente integrata nel network globale dell’Alleanza, collegando il proprio hub di Roma Fiumicino e l’aeroporto di Milano Linate, serviti complessivamente da 17 compagnie partner di Star Alliance, con oltre 1.150 destinazioni in tutto il mondo. “Sono lieto, a nome dei nostri membri, di accogliere ITA Airways come 26° compagnia aerea di Star Alliance. Questo risultato è frutto di un impegno mirato e collaborativo verso l’integrazione. Con l’ingresso di ITA Airways, non solo ampliamo... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Ita Airways entra in Star Alliance: vantaggi, lounge, Miles & More e nuove destinazioniDal 1° aprile Ita Airways è pienamente integrata nel network globale dell’Alleanza Star Alliance collegando il proprio hub di Roma Fiumicino e... Ita Airways vede i suoi primi utiliNon sono solo i nuovi Airbus azzurri a brillare nei cieli internazionali, ma anche i numeri che li sostengono. Aggiornamenti e contenuti dedicati su Star Alliance Temi più discussi: Air China rovina la sorpresa: ITA Airways in Star Alliance il 1° di aprile; Ita Airways, il ceo Eberhart: Primo utile storico, ma c'è ancora da lavorare. Più voli con gli Stati Uniti; ITA Airways entra in Star Alliance dal 1° aprile: il leak di Air China era giusto, adesso manca solo l’ultimo passo di Lufthansa; Addio Volare, Wilkommen Miles & More: scatta il 1° aprile la rivoluzione Ita che rottama la loyalty all'italiana. ITA Airways entra in Star Alliance, Eberhart Passo decisivo per nostra crescitaROMA (ITALPRESS) – ITA Airways entra a far parte di Star Alliance, la più grande alleanza di compagnie aeree al mondo. A partire dal 1° aprile, ... iltempo.it Ita Airways entra in Star Alliance: vantaggi, lounge, Miles & More e nuove destinazioniCheck-in unico e riconoscimento reciproco dei programmi fedeltà per l’ingresso dal 1 aprile nella più grande alleanza di compagnie aeree al mondo, che si compone ora di 26 aviolinee ... msn.com Ita Airways celebra l'ingresso in Star Alliance. Roma Fiumicino e Milano Linate collegate con oltre 1.150 destinazioni nel mondo #ANSA x.com Tra qualche giorno ITA, la compagnia con la livrea più elegante del mondo, entrerà in Star Alliance, - facebook.com facebook